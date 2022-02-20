تسجيل طلب زيارة معرض الكتاب mctbookfair.gov.om في العاصمة العُمانية الكبيرة مسقط التي أعلنت بداية إطلاق معرض الكتاب الدولي فيها ابتداء من اليوم الأحد 20 فبراير 2021 ولمدة أسبوعين من موعد إطلاقه، ويكون في بداية عطلة منتصف العام لطلاب السلطنة ليشارك فيه الجميع من جميع الفئات العمرية من كافة المراحل الدراسية، الابتدائية والمتوسطة والثانوية وراغبي المعلومات العامة والدراسات العليا، ويعتبر نافذة جديدة للفكر والمعرفة بالسلطنة جديدة في النسخة الجديدة له.

تسجيل طلب زيارة معرض الكتاب mctbookfair.gov.om حجز معرض مسقط الدولي للكتاب

قامت وزارة الثقافة في سلطنة عمان بالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم بإطلاق معرض الكتاب الدولي في العاصمة مسقط في النسخة الجديدة له والذي تقرر له الانطلاق اليوم على أن يتم حضور راغبي العلم والمعرفة من كافة طوائف المجتمع وخاصة من فئات الشباب الصاعد والراغب في العلم والمعرفة بما يقوم المعرض بتوفير الكتب الثقافية والمعرفية والعلمية وتعليم اللغات والقصص الأدبية، ويعتبر هذا المعرض ايقونة علمية جديدة داخل السلطنة ولؤلؤة في الأعوام الأحدث في عمرها تحت القيادة الرشيدة الجديدة له ويهدف من إطلاقه استهداف العقول الشابة والواعية من ابناء المجتمع للحضور والاستفادة الكبيرة منه.

أهداف معرض مسقط الدولي

يجب في البداية أن يقوم الراغب في حضور المعرض بالموافقة على كافة الشروط الواجب اتباعها في صفحة التسجيل، حيث يتم الالتزام التام بتلك الشروط والتي تهدف لتعظيم الاستفادة من هذا المهرجان العلمي والأدبي الكبير، حيث يكون الهدف منه:

الاستفادة من الكتب العلمية والأدبية في كافة المجالات.

الالتزام بالآداب العامة لحضور المعارض العلمية.

عدم نشر الفيروسات واتباع كافة الإجراءات الوقائية ضد انتشار كوفيد 19 و أوميكرون.

الالتزام بلبس الكمامة والحصول على كافة اللقاحات مع إحضار شهادة بالحصول عليها مع التباعد الاجتماعي.

كيفية التسجيل الإلكتروني لحجز زيارة لمعرض الكتاب الدولي في مسقط