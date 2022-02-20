أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا فى البرازيل

جدة - نرمين السيد - سجلت البرازيل 108725 إصابة و851 وفاة جديدة بفيروس كورونا ، خلال الساعات الـ24 الماضية.



جدة - نرمين السيد - سجلت البرازيل 108725 إصابة و851 وفاة جديدة بفيروس كورونا ، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة البرازيلية إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس بلغت حتى الآن 28 مليوناو167587 إصابة و643880 وفاة.

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