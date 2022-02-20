 ألمانيا تسجل أكثر من 118 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن المعهد أن العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة فى البلاد ارتفع بذلك إلى 13 مليوناً و563 ألفاً و126 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات المرتبطة بالوباء إلى 121 ألفاً و275 حالة، بحسب ما نقلته صحيفة "بيلد" الألمانية.

وأشارت البيانات إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بلغ حتى الآن حوالى 9 ملايين و673 ألفا و700 شخص.