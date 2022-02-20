ألمانيا تسجل 118032 إصابة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 13 مليونا و563126 بعد تسجيل 118032 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 121275 بعد تسجيل 73 وفاة جديدة.

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 419.63 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و240186.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.