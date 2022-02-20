الصين تسجل 195 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد تسجيل 195 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم السبت ارتفاعا من 137 في اليوم السابق.
وقالت اللجنة في بيان إن 94 من الإصابات الجديدة وافدة من الخارج و101 انتقلت إليها العدوى محليا مقابل 80 قبل يوم.
وسجلت الصين 39 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض ارتفاعا من 37 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.
وبذلك يكون بر الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم السبت 107707 إصابات مؤكدة.
ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.
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