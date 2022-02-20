جراند ثفت أوتو 4 متطلبات التشغيل لعشاق المغامرة في مدينة ليبرتي سيتي الرهيبة

جراند ثفت أوتو 4 متطلبات التشغيل، لعبه جتا هي من الألعاب التي يتم نزولها على الكمبيوتر، وهي لعبة لها أكثر من جزء ومن الألعاب الفيديو، الشخص في اللعبة يكون له كثير من السيارات، وفيلا بالحديقة ويمشي في الطريق الذي يحبه، فهي من الألعاب الرائعة جداً والمميزة، وهي لعبة شعبية مشهورة كل الأشخاص في العالم العربي كله متعلقة بها جداً.

جراند ثفت أوتو 4 متطلبات التشغيل

تعتبر هذه اللعبة، الجزء الرابع من لعبة جتا المعروفة، واللعبة في أول نزولها، كان في أمريكا، اللعبة أساسها ركوب السيارات، واللعب بها بطريقة كبيرة، ويذهب الشخص إلى أي مكان، وتحدث العديد من المطاردات في إطار اللعبة.

متطلبات تشغيل لعبة Gta IV

يوجد متطلبات يجب أن تكون موجودة في أقل الأجهزة، التي تكون مستوياتها ضعيفة جداً.

يجب أن تكون وحدة المعالجة المركزية Intel Core 2 Duo 1.8GHz, AMD Athlon X2 64 2.4GHz

سرعة المعالج لا تقل عن 1.8 GHz

سرعة المعالج لا تقل عن 1.8 GHz بالنسبة للأجهزة التي تعمل بويندوز Windows XP لا بد أن تكون الرامات 1 جيجا على الأقل أما الأجهزة التي تعمل بويندوز فيستا لابد أن تكون الرامات 1.5 GB

يجب أن تكون الذاكرة المتاحة على الجهاز لا تقل عن 16 جيجا بايت.

تفاصيل لعبة جراند ثفت أوتو

هي لعبة انتشرت جداً، في سنة 2014، شركة وكستار. هي التي نزلت هذا الجزء من اللعبة، ويجب أن يكون المعالج على الهاتف. أو على الكمبيوتر، حجمه 64. وهي من الألعاب الذي يبحث عنها كثير من الأشخاص لعبة مميزة جداً. عند العديد من الأشخاص حول العالم والمولعين بحب المغامرة، فاللعبة بها العديد من المواقف المختلفة التي تستدعي التفكير وسرعة البديهة للفوز على الأعداء.

في هذه المقالة تحدثنا عن جراند ثفت أوتو 4 متطلبات التشغيل، وتحدثنا عن شروط نزول اللعبة على بعض الأجهزة. يجب أن يكون على جهاز كل شخص يحب أن ينزل هذه اللعبة. حتى إذا كان الجهاز قديم وتقليدي جداً تحدثنا عن أقل الإمكانيات. وتحدثنا أيضاً عن أهم الأشياء التي تكون موجودة في كثير من الأجهزة|. حتى يتمكن محبي المغامرة من اللعب بسهولة ودون تهنيج.