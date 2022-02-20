يول: نتوقع استفزازات من كوريا الشمالية خلال انشغال أمريكا فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - حذر مرشح المعارضة للانتخابات الرئاسية فى كوريا الجنوبية، يون سوك يول، اليوم الأحد، من أن كوريا الشمالية قد تقوم باستفزازات مثل إطلاق الصواريخ، وذلك فى الوقت الذى تنشغل فيه الولايات المتحدة بالتوترات فى أوكرانيا، داعيًا إلى ضمان وضع أمنى محكم مع أمريكا.





وعبر صفحته على "فيسبوك"، كتب يون المنتمى لحزب "سلطة الشعب" المحافظ: "بينما تركز الولايات المتحدة على أوروبا، من بين أمور أخرى، قد تقوم كوريا الشمالية باستفزاز استراتيجى مثل اختبار صاروخ باليستى عابر للقارات، أو استفزاز محلى بالقرب من الحدود". وأضاف يون: "للتحضير لحالة طوارئ، نحتاج إلى بناء موقف دفاعى محكم بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وتعزيز الردع الموسع القادر على الرد على التهديدات النووية والصاروخية من كوريا الشمالية". كما دعا السياسى الكورى الجنوبى إلى اتخاذ تدابير عاجلة لضمان سلامة مواطنى كوريا الجنوبيه فى أوكرانيا، والتعامل مع الآثار السلبية المحتملة للأزمة الأوكرانية على اقتصاد بلاده، خصوصا ارتفاع أسعار النفط.

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