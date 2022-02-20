قتلى وجرحى فى قصف حوثى بصواريخ باليستية على أحياء سكنية فى مأرب

جدة - نرمين السيد - وأضافت المصادر ـ فى تصريح خاص لقناة ( العربية الحدث) الإخبارية - أن سلسلة انفجارات مدوية هزت المدينة فى ساعات الفجر الأولى، مشيرا إلى أن مأرب مدينة مكتظة بالسكان وتأوى حاليا أكثر من مليون نازح.

وأشارت المصادر العسكرية إلى أن القصف الحوثى جاء عقب تلقى المليشيات خسائر كبيرة فى عناصرها وعتادها العسكرى فى الجبهة الجنوبية لمأرب.

يذكر أن ثلاثة أطفال قد أصيبوا أمس السبت، جراء قصف شنته مليشيات الحوثى باستخدام طائرة مفخخة، استهدفت مدرسة أثناء خروج الطلاب منها فى مديرية "حريب" بمحافظة مأرب.