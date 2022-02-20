جدة - نرمين السيد - وأضافت المصادر ـ فى تصريح خاص لقناة ( العربية الحدث) الإخبارية - أن سلسلة انفجارات مدوية هزت المدينة فى ساعات الفجر الأولى، مشيرا إلى أن مأرب مدينة مكتظة بالسكان وتأوى حاليا أكثر من مليون نازح.
وأشارت المصادر العسكرية إلى أن القصف الحوثى جاء عقب تلقى المليشيات خسائر كبيرة فى عناصرها وعتادها العسكرى فى الجبهة الجنوبية لمأرب.
يذكر أن ثلاثة أطفال قد أصيبوا أمس السبت، جراء قصف شنته مليشيات الحوثى باستخدام طائرة مفخخة، استهدفت مدرسة أثناء خروج الطلاب منها فى مديرية "حريب" بمحافظة مأرب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قتلى وجرحى فى قصف حوثى بصواريخ باليستية على أحياء سكنية فى مأرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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