يريد العديد من الأشخاص معرفة الزمن المتبقي لحلول شهر رمضان المبارك، وهو أكثر الشهور المفضلة من شهور السنة عند كل المسلمين، لذلك يسأل الجميع سؤال كم باقي على رمضان ٢٠٢٢ على جوجل، حتى يستعدوا له استعدادا كاملا، من حيث تموين المنزل وزينة رمضان والعزائم والخروجات والفسح وأماكن الإفطار والزكاة وموائد الرحمن وغيرها الكثير من مظاهر الاحتفال بشهر رمضان المبارك، وفي هذه المقالة سوف نتعرف على الزمن المتبقي على حلول شهر رمضان المبارك، كما سنتعرف على أهمية الصيام لصحة الجسم.

كم باقي على رمضان ٢٠٢٢

لقد بدأ العد التنازلي لحلول شهر رمضان المبارك، حيث أصبح متبقي من الزمن حوالي شهر و16 يوم على بداية شهر رمضان المبارك لعام 2022، والذي من المتوقع أن تبدأ أول أيام هذا الشهر الفضيل لعام 2022 في بداية الشهر الرابع لهذه السنة، أي سيوافق تاريخ واحد رمضان، تاريخ 3 أو 4 من شهر أبريل 2022، أي سيكون موافق ليوم السبت أو الأحد.

مظاهر الاحتفال بشهر رمضان المبارك

يهتم العديد من الأشخاص بمعرفة موعد قدوم شهر رمضان المبارك، لما لهذا الشهر من أهمية وفضل كبير ومكانة مميزة في قلوب المسلمين، فهو عبارة عن ثلاثين يوم من الصيام والعبادة والصلاة والزكاة والقيام بجميع العبادات للتقرب إلى الله تعالى، وتخفيف الذنوب والتوبة، وتطهير القلب، والرجوع إلى الصراط المستقيم، فهو الشهر الذي يغفر فيه جميع الذنوب ويقبل فيه التوبة، كما يستعد المسلمون لهذا الشهر من خلال القيام بهذه الأعمال:

شراء تموين للمنزل يكفي لما شهر رمضان.

تعليق الزينة وتنظيف المنزل.

عمل قائمة بالأكلات التي سيتم طبخها خلال الشهر.

كتابة قائمة العزائم والخروجات.

إخراج الزكاة.

إقامة موائد الرحمن لإطعام الفقراء.

فوائد صيام شهر رمضان الجسم

يقوم المسلمون في شهر رمضان المبارك بالصيام عن الطعام والشراب من الفجر وحتى المغرب، وهذا الصيام له فوائد صحية عديدة للجسم والتي منها الآتي: