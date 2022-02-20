طريقة تسجيل دخول نظام الاختبارات المركزية عبر مدرستي وإرشادات منصة مدرستي للطلاب والطالبات

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن إطلاق اختبارات مركزية للطلاب والطالبات في مرحلة التعليم الأساسي، وذلك من أجل تطوير مهارات الطلاب، وتنمية أفكار جديدة لديهم كما تساعد هذه الاختبارات في دراسة المستوى التعليمي والتعرف على نقاط القوة والضعف لكل طالب، تجرى الاختبارات المركزية في مواد دراسية هامة مثل العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية كما يتم التسجيل في هذه الاختبارات من خلال منصة مدرستي وفقاً للخطوات التي أعلنت عنها الوزارة للتسجيل في الاختبارات على المنصة.

طريقة تسجيل دخول الاختبارات المركزية عبر مدرستي

بإمكان جميع الطلاب في مرحلة التعليم الأساسي من التسجيل في الاختبارات المركزية عبر منصة مدرستي من خلال إتباع الخطوات التالية:-

أولا يجب تسجيل حساب مايكروسوفت على منصة مدرستي التعليمية، ويقوم المستخدم بإدخال البيانات الحساب الخاصة به للوصول إلى حسابه الشخصي.

بعد تسجيل الدخول الى الحساب الخاص بك انقر على خيار الاختبارات الموجودة في القائمة الرئيسية للمنصة.

ستنتقل مباشرةً إلى صفحة الاختبارات المركزية المتاحة على المنصة.

يقوم الطالب باختيار الاختبارات الذي يريد اجرائها على المنصة من خلال الضغط على زر إجراء.

يفضل قراءة التعليمات الخاصة قبل أداء الاختبار لكي يتمكن من أداء الاختبار بسهولة دون مواجهة أية مشاكل تقنية.

بعد التعرف على التعليمات الخاصة بالإختبار إضغط على موافق للبدء.

إرشادات منصة الاختبارات المركزية قبل البدء

أضافت الوزارة مجموعة من الإرشادات والتعليمات الهامة للطلاب بهدف التوعية وأن يكون الطالب على دراية تامة بالنقاط الخاصة بالإختبار للحصول على الدرجة التي تتوافق مع إمكانياته والتعرف على نقاط القوة والضعف في كل مادة، وتتمثل هذه الإرشادات فيما يلي:-