عون: الانتخابات النيابية في موعدها في الخامس عشر من أيار

دوت الخليج :- أكد الرئيس اللبناني ميشال عون في بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية اليوم،" أن الانتخابات النيابية سوف تجري في موعدها في الخامس عشر من شهر أيار المقبل"، داعيا الى "عدم الأخذ بما يشاع عن وجود توجه لتأجيلها".

وأمل عون" أن يتم اقرار مشروع قانون فتح الاعتماد الإضافي الاستثنائي بقيمة 320 مليار ليرة لبنانية في اسرع وقت ممكن في مجلس النواب، حتى تتمكن وزارة الداخلية والبلديات من استكمال الإجراءات الضرورية لتأمين إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، علما أن مجلس النواب مدعو الى عقد جلسة تشريعية في بداية الأسبوع المقبل".

وجاء موقف عون الحاسم بشأن إجراء الانتخابات في أعقاب تصريح سابق له قبل أيام تخوف فيه من احتمال إرجاء الانتخابات في حال لم تتأمن الاعتمادات المالية اللازمة لإجرائها.

وكانت الحكومة عقدت الثلاثاء الماضي اجتماعا أقرت فيه الاعتمادات للانتخابات إضافة الى اعتماد آخر لعمليات الاقتراع الخاصة بالمغتربين اللبنانيين، وأعلنت انها ستتلقى مساعدات لوجستية خاصة بالانتخابات من دول ومنظمات دولية.

--(بترا)

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