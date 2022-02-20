مصرع 4 وإصابة 5 جراء حريق فى الفلبين

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "إيه بى إس - سى بى إن" الفلبينية أن الحريق نشب بإحدى المناطق السكنية فى العاصمة، مضيفة أنه تم انتشال جثة متفحمة من موقع الحريق.

ولا زالت الجهود جارية للتعرف على هوية صاحب الجثمان وانتشال جثامين بقية الضحايا، والانتهاء من التقارير المتعلقة بالحادث.