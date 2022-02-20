حوادث جديدة تشعل الصراع الروسى الأوكرانى (فيديوجراف)

ووسط الأنباء المتسارعة حول الأزمة، أصابت قذيفة منزلا بقرية روسية قرب الحدود الأوكرانية، وأحدثت أضرارا فى سطحه من دون أن يصاب أحد بأذى.
فيما نفت أوكرانيا بشدة تقريرين سابقين عن سقوط قذائفها على الأراضى الروسية قرب الحدود، ووصفتها بأنها أنباء زائفة. وقالت كييف إن قوات الحكومة الأوكرانية لا تطلق النار، وإنها لا مصلحة لها فى تصعيد التوتر المرتفع بالفعل.
ومن جهة أخرى، سقط عدد من قذائف الهاون داخل الأراضى الأوكرانية، وسقطت القذائف على بعد مئات الأمتار من مكان تواجد وزير الداخلية الأوكرانى دينيس موناستيرسكى، الذى نجا من قذيفة خلال جولة قام بها لجبهة القتال ضد المتمردين المدعومين من روسيا.
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