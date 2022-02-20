جونسون: روسيا تستعد لأكبر حرب في أوروبا منذ 1945

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأحد، أن روسيا تستعد "لما يمكن أن يكون أكبر حرب في أوروبا منذ عام 1945"، فيما تتصاعد مخاوف الغربيين من غزو روسي وشيك لأوكرانيا.

وقال بوريس جونسون في مقابلة بثتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن "كل الدلائل تشير إلى أن المخطط بدأ بطريقة ما".

وتابع: "حسب المعلومات الاستخبارية التي لدينا، فإن الغزو الروسي لن يتم فقط من الشرق، بل أيضا من الشمال، من بيلاروسيا، بهدف تطويق (العاصمة الأوكرانية) كييف، وفق ما أوضح (الرئيس الأميركي) جو بايدن لعدد منا".

واستطرد: "على الناس أن يدركوا كلفة ذلك على صعيد الأرواح البشرية، ليس فقط من الجانب الأوكراني بل من الجانب الروسي أيضا"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وخلال مؤتمر ميونخ للأمن، دعا رئيس الوزراء البريطاني، السبت، الغربيين إلى "التوحد"، وشدد على "الصدمة" التي قد يخلفها غزو روسيا لأوكرانيا على العالم.

كما أشار إلى أن العقوبات التي ستفرضها بريطانيا على روسيا في حال هاجمت أوكرانيا "ستجعل مستحيلا على موسكو الوصول إلى الأسواق المالية في لندن".