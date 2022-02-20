الاتحاد الأوروبى يحذر من التلاعب بالمعلومات حول أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعرب الاتحاد الأوروبى، أمس السبت، عن قلقه إزاء ما وصفه بجهود مكثفة للتلاعب بالمعلومات حول أوكرانيا، بهدف دعم ذرائع ملفقة لتبرير تصعيد عسكرى محتمل فى جمهورية الاتحاد السوفيتى السابقة.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال مسؤول السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، إن "الاتحاد الأوروبى قلق للغاية من أن أحداثا مدبرة يمكن أن تستخدم ذريعة لتصعيد عسكرى محتمل".

وأشار بوريل فى بيان، إلى أن الاتحاد "يلاحظ تكثيفا فى جهود التلاعب بالمعلومات لدعم أهداف كهذه".

ويأتى هذا التحذير فى وقت نشرت وسائل إعلام رسمية روسية تقارير لا يمكن التحقق منها عن أعمال عنف فى شرق أوكرانيا، وهى منطقة يسيطر عليها جزئيا متمردون موالون لروسيا. وتتهم وسائل الإعلام الروسية كييف بالتخطيط لهجوم على جيب المتمردين فى منطقتى دونيتسك ولوجانسك.

فيما أكد بوريل أن "الاتحاد الأوروبى لا يرى أى أساس للمزاعم الواردة من منطقتى دونيتسك ولوجانسك غير الخاضعتين لسيطرة الحكومة، بشأن هجوم أوكرانى محتمل".

وتصاعدت التوترات على الحدود الروسية مع أوكرانيا بعد حشد روسيا أكثر من 100 ألف جندى إلى الحدود.

وكشفت الولايات المتحدة ودول الغرب عن خطط موسكو لغزو أوكرانيا، بينما رفضت روسيا هذه التكهنات متهمة واشنطن بإثارة هيستيريا.

وطالبت موسكو الغرب بضمانات أمنية، على رأسها عدم ضم أوكرانيا أو أى من دول شرق أوروبا (دول الاتحاد السوفيتى السابق) إلى الناتو.