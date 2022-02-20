جدة - نرمين السيد - وقال القصر، وفقا لما نقل موقع بى بى سى البريطانى، إن الملكة تعانى من "أعراض خفيفة شبيهة بالبرد"، لكنه يتوقع استمرار "المهام الخفيفة" فى وندسور خلال الأسبوع المقبل. وقال القصر فى بيان "ستستمر الملكة فى تلقى الرعاية الطبية وستتبع جميع الإرشادات المناسبة". وكانت الملكة، وفق الموقع، على اتصال بابنها الأكبر وولى عهدها أمير ويلز، الذى ثبتت إصابته الأسبوع الماضي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. إصابة ملكة بريطانيا بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.