عاجل- بيلاروسيا: تمديد مناورات مشتركة مع روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - أعلنت بيلاروسيا، اليوم الأحد، استمرار المناورات العسكرية المشتركة مع روسيا على أراضيها، والتى كان مقررًا لها أن تنتهى اليوم، وذلك فى ظل تصاعد التوتر فى أوكرانيا المجاورة.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال وزير الدفاع البيلاروسى فى بيان: "قرر الرئيسان الروسى والبيلاروسى مواصلة التدريبات بسبب زيادة النشاط العسكرى على حدودهما المشتركة، والتصعيد فى شرق أوكرانيا". وتصاعدت التوترات على الحدود الروسية مع أوكرانيا بعد حشد روسيا أكثر من 100 ألف جندى إلى الحدود. وكشفت الولايات المتحدة ودول الغرب عن خطط موسكو لغزو أوكرانيا، بينما رفضت روسيا هذه التكهنات متهمة واشنطن بإثارة هيستيريا. وطالبت موسكو الغرب بضمانات أمنية، على رأسها عدم ضم أوكرانيا أو أى من دول شرق أوروبا (دول الاتحاد السوفيتى السابق) إلى الناتو.

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