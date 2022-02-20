أهالي الشيخ جراح يطردون المتطرف الإسرائيلي بن غفير

تمكّن عدد من المتضامنين وأهالي حي الشيخ جراح من طرد عضو الكنيست المتطرف، إيتمار بن غفير، وعددا من أنصاره من أمام منزل عائلة السعو في الحي، وأجبروهم على العودة إلى منطقة نصب بها خيمته بزعم أنها مكتبه قرب أرض عائله سالم.

وكان بن غفير، ومعه عدد من المستوطنين، قد اقتحموا الحي صباح اليوم، وقام بنقل مكتبه المزعوم بالقرب من أحد المنازل الفلسطينية دون تدخل من شرطة الاحتلال التي استدعت عائله فلسطينية للتحقيق معها بحجة السماح بإقامة فعاليات أمام منزلها نصرة للحي.

وفرضت سلطات الاحتلال حصاراً مشدداً على الحي لليوم الثامن على التوالي، ومنعت الوصول إلى منزل عائله سالم المهددة بالتهجير من منزلها لصالح المستوطنين.