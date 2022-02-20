روسيا تحقق فى مقتل مدنيين جراء هجوم للجيش الأوكرانى على لوهانسك

جدة - نرمين السيد - أعلنت لجنة التحقيق الروسية فى بيان لها، اليوم الأحد، أن موسكو ستفتح تحقيقات جنائية بشأن التقارير حول سقوط ضحايا مدنيين، وذلك فى أعقاب هجوم شنه الجيش الأوكرانى على جمهورية لوهانسك الانفصالية.





وحسبما ذكرت وكالة "تاس" الإخبارية الروسية، أكد بيان الانفصاليين فى لوهانسك مقتل مدنيين اثنين فى الهجوم الذى وقع بالقرب من الحدود الروسية.

فيما قال الجيش الأوكرانى إن القوات التى تدعمها روسيا زادت عمليات القصف خلال اليوم السابق، حيث توفى اثنين من جنودها، وسط تبادل الاتهامات بين الجانبين.

وتصاعدت التوترات على الحدود الروسية مع أوكرانيا بعد حشد روسيا أكثر من 100 ألف جندى إلى الحدود.

وكشفت الولايات المتحدة ودول الغرب عن خطط موسكو لغزو أوكرانيا، بينما رفضت روسيا هذه التكهنات متهمة واشنطن بإثارة هيستيريا.

وطالبت موسكو الغرب بضمانات أمنية، على رأسها عدم ضم أوكرانيا أو أى من دول شرق أوروبا (دول الاتحاد السوفيتى السابق) إلى الناتو.