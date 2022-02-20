قرقاش: الموقف السياسى الإماراتى راسخ تجاه القضية الفلسطينية

وحسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز الإخبارية"، قال قرقاش خلال مؤتمر صحفى مشترك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن: "المنطقة كانت بحاجة إلى أجندة للتسامح، والاتفاقات الإبراهيمية نجحت فى ذلك"، مضيفًا أن "الإمارات تتبع نهجًا يركز على الاستقرار والتنمية من خلال استغلال الاقتصاد كأداة للتطوير".
وتابع: "أكدنا على ضرورة وقف إسرائيل أنشطتها الاستيطانية مرارا"، مشددًا على أنه "عانينا خلال العقد الماضى بسبب أجندة سياسية وتصادمية لكن الاتفاقات الإبراهيمية أحبطتها"، ومؤكدًا على الموقف السياسى الإماراتى الراسخ إزاء القضية الفلسطينية والذى "يعتمد فى الأساس على الحوار والنقاش للتغلب على أى خلافات".
وأشار الدبلوماسى الإماراتى البارز إلى أن "إقامة علاقات مع إسرائيل تجعل الوضع فى المنطقة أكثر واقعية"، مضيفا: "يجب أن نواجه ونعالج التحديات الحقيقية التى تعانى منها المنطقة"، مشيدًا بالدور الأمريكى لإنفاذ عملية السلام، وهو دور كان أساسيًا ومحوريًا.
وقال قرقاش، إن "أى اتفاقات بين الدول لا تبنى على أسس أمنية، بل على أسس استراتيجية واسعة".
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