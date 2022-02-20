عاجل- الكرملين: روسيا لم تبادر بأى هجوم ولا نحب كلمة «حرب»

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "نوفوستى" الروسية، قال بيسكوف فى مقابلة مع برنامج "موسكو": "نذكر أن روسيا لم تهاجم أبدًا أى شخص على مدار تاريخها. وروسيا التى نجت من العديد من الحروب، هى آخر دولة فى أوروبا تريد حتى أن تنطق بكلمة حرب".
وأشار بيسكوف إلى أن "موسكو تدعو الغرب إلى التفكير المنطقى، ما هو الهدف من قيام روسيا بمهاجمة أحد ما؟"، مشددًا على أنه عندما يتصاعد التوتر فى دونباس إلى حدود قصوى، فإن أى شرارة أو استفزاز بسيط يمكن أن يؤدى إلى عواقب لا يمكن إصلاحها.
وأضاف متحدث الكرملين أن الغرب لم يحث كييف قط على ضبط النفس، لافتًا فى الوقت ذاته إلى "الطبيعة البناءة" التى يجريها الرئيس بوتين فى محادثاته مع القادة الغربيين بشأن أوكرانيا، ونقل مخاوف روسيا إلى الشركاء الغربيين.
وقال: "تتناقض طبيعة المفاوضات بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والقادة الغربيين بشأن الوضع حول أوكرانيا بشكل حاد، مع الهستيريا الإعلامية لهذه الدول".
كما نوه بيسكوف إلى رد فعل بوتين على الأنباء المتعلقة بمواعيد غزو أوكرانيا، قائلاً إن الرئيس بوتين لا يهتم بالتقارير والتصريحات المتعلقة بتواريخ "الغزو الروسى" المزعومة لأوكرانيا، "ولا يعير اهتماما لهذا الأمر، لكن بشكل عام، مثل هذه التصريحات، بالطبع، هى عنصر ذو طبيعة استفزازية.. والحقيقة يمكن أن تؤدى بشكل مباشر إلى تصعيد التوتر".
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