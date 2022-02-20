عاجل- هاريس: نحاول مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة المحتمل بسبب أزمة أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - توقعت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى جو بايدن، أن يظهر تأثير قوى على أسعار الطاقة التى يتحملها المستهلكون الأمريكيون بسبب التوتر المتفاقم بين روسيا وأوكرانيا، قائلة إن الحكومة الأمريكية تعمل على تخفيف حدة هذا التأثير.





وأشارت هاريس، خلال تصريحات أدلت بها فى مؤتمر ميونيخ للأمن، إلى تأكيد سابق من الرئيس الأمريكى جو بايدن على أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اتخذ بالفعل قراره بمهاجمة أوكرانيا.

بينما نفت روسيا مرارًا تلك التكهنات الغربية بشأن عزمها على غزو أوكرانيا. وتصاعدت التوترات على الحدود الروسية مع أوكرانيا بعد حشد روسيا أكثر من 100 ألف جندى إلى الحدود.

وكشفت الولايات المتحدة ودول الغرب عن خطط موسكو لغزو أوكرانيا، بينما رفضت روسيا هذه التكهنات متهمة واشنطن بإثارة هيستيريا.

وطالبت موسكو الغرب بضمانات أمنية، على رأسها عدم ضم أوكرانيا أو أى من دول شرق أوروبا (دول الاتحاد السوفيتى السابق) إلى الناتو.