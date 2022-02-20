نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنُا الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 PDF من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq برقم الامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية حيث اكدت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان الوزارة قد انتهت من اعمال رصد ومراجعة بيانات المتقدمين على نتائج القبول الموازي، عليه قد تم التأكيد على ان نتائج القبول الموازي قد تم اعمال رفعها عبر موقع الوزارة الرسمي الذي نتابعه الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

بشكل مؤخر قد تم الانتهاء من اعمال رصد ومراجعة طلبات المتقدمين على القبول الموازي على مستوي جميع المحافظات العراقية، عليه اكدت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان نتائج القبول الموازي بدء اعمال رفعها على موقع وزارة التربية والتعليم بعدما تم الاشارة على معدلات القبول الموازي وضوابط القبول الموازي ومصاريف جميع الجامعات العراقية، عليه بدءت مؤشرات البحث على جوجل تتزايد الى حد كبير وراء اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي اصبحت مؤخراً تريند رقم 1 بالعراق، حيث انتهت وزارة التربية والتعليم العراقية على رفع نتائج القبول الموازي بشكل الكتروني امام الطلاب والسادة اولياء الامور على ان يصبح بامكان الان الطلاب وكذلك السادة اولياء الامور من اجراء الاستعلام عن تلك النتائج الكترونياً سواء بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني على نحو نتابعه الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

تم الاشارة والاعلان على خطوات اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي على مستوي شتي الجامعات العراقية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث قد تم الاعلان على طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي جاءت بمنتهي السهولة على النحو التالي:-

الخطوة الاولي:- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

الخطوة الثانية:- فتح ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

الخطوة الثالثة:- البدء على اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني

الخطوة الاخيرة:- النقر على ايقونة عرض النتيجة حتي تكون على الفور امامكم نتائج القبول الموازي معلنة على الفور، علي ان يصبح بامكانكم من خلال صندوق التعليقات الذي بالاسفل مشاركتنا بالبيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام والكشف عن تلك النتائج

مصاريف الجامعات العراقية

الطب العام 4.500.000 دينار عراقي.

طب الأسنان 3.750.000 دينار عراقي.

الصيدلة 3.250.000 دينار عراقي.

هندية النفط والمعماري 1.500.000 دينار عراقي.

الأقسام الهندسية الأخرى 1.125.000 دينار عراقي.

التقنية الهندسية 1.000.000 دينار عراقي.

الطب و التكنولوجيا الصحية 1.125.000 دينار عراقي.

التمريض: 875.000 دينار عراقي.

الطب البيطري 875.000 دينار عراقي.

التقنية الطبية 1.125.000 دينار عراقي.

كلية العلوم 750.000 دينار عراقي.

التخصصات العلمية الأخرى 750.000 دينار عراقي.

القانون 600.000 دينار عراقي.

الكليات الإنسانية 450.000 دينار عراقي.

الكلية التقنية الإدارية 500.000 دينار عراقي.

المعاهد الطبية 1.000.000 دينار عراقي.

المعاهد التكنولوجية 600.000 دينار عراقي.

بقية المعاهد 375.000 دينار عراقي.

معدلات القبول الموازي

١_ كلية طب بغداد : 99

٢_ طب الكندي : 98.8

٣_ كلية طب المستنصرية : 98.50

٤_ طب النهرين : 98.67

٥_ طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ طب الكوفة : 98.33

٩_ طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33