عاجل.. بوتين لـ ماكرون: استفزازات أوكرانيا هى سبب التصعيد

جدة - نرمين السيد - قال قصر الرئاسة الروسى "الكرملين"، إن الرئيس بوتين أكد لنظيره الفرنسى ماكرون أن استفزازات قوات الأمن الأوكرانية هى سبب التصعيد فى دونباس، وذلك فى اتصال هاتفى بينهما.





وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، أوضح الكرملين أن كييف ترفض بشدة تنفيذ اتفاقيات مينسك، موضحا أن بوتين أكد لماكرون ضرورة أن يقدم الناتو والولايات المتحدة ردا واضحا على مطالب روسيا الأمنية.

وأوضح الكرملين أن بوتين أكد لماكرون أن مد الناتو لكييف بالسلاح يشجعها على حل مشكلة دونباس بالقوة.

وأشار الكرملين إلى أن ماكرون وبوتين اتفقا على ضرورة تكثيف البحث عن حلول دبلوماسية للأزمة الأوكرانية.

ومن جانبه قال قصر الرئاسة الفرنسى "الإليزيه"، إن ماكرون وبوتين اتفقا على مواصلة الاتصالات لاتخاذ جميع الإجراءات لتجنب التصعيد والحفاظ على السلام.

وأشار الإليزيه إلى أن ماكرون وبوتين اتفقا على محاولة العمل خلال الساعات المقبلة لوقف إطلاق النار فى دونباس.