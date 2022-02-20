نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq جميع الاقسام برقم الامتحاني PDF في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نستعرضه ونتابعه مع حضراتكم الان بعدما تقدم نحو أكثر من 30 ألف طالب وطالبة على القبول الموازي فى شتى الجامعات العراقية، عليه تأكد وزارة التربية والتعليم العراقية على إعلان نتائج القبول الموازي بشكل مؤخرا على مستوى شتى الجامعات العراقية على شكل نستعرضه ونتابعه مع حضراتكم الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

رابط نتائج القبول الموازي 2021/2022

نتائج القبول الموازي واحدة من النتائج التي يتزايد من أجلها البحث من قبل عشرات الالاف من الطلاب والطالبات حيث بشكل مؤخر كشفت عنها وزارة التربية والتعليم العراقية بالاسم الرباعي ورقم الامتحان على مستوى جميع المحافظات العراقية، حيث بدأت وزارة التربية والتعليم العراقية بشكل مؤخر كامل الاستعداد من أجل مراجعة بيانات الطلاب المتقدمين على القبول الموازي بعدما أرسل طلبات القبول الموازي عدد كبير من الطلاب ليصل عددهم إلى 30 الف طالب وطالبة عليه تم الإعلان والكشف عن تلك النتائج على مستوى شتى الجامعات العراقية، عليه نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان بالخطوات طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي اون لاين

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي جاءت الكترونية وبشكل مبسط فى شتى الجامعات العراقية، حيث بامكانكم اجراء الاستعلام عن تلك النتائج من المنزل الكترونياً سواء بالاسم الرباعي او برقم الامتحاني على نحو خطوات جاءت بالشكل التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من هنا

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي فور تسجيل اسم الطالب الرباعي او رقم الامتحاني

النقر على ايقونة عرض الدرجات لتكون على الفور أمامكم نتائج القبول الموازي بالحال

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ كلية طب بغداد : 99

٢_ كلية طب الكندي : 98.8

٣_ كلية طب المستنصرية : 98.50

٤_ كلية طب النهرين : 98.67

٥_ كلية طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ كلية طب الكوفة : 98.33

٩_ كلية طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33

١٢_كلية طب العراقية : 98.33

١٤_ طب حمورابي : 98.33

١٥_ طب ديالى : 98.50

١٦_ طب كربلاء : 98.35

١٧_ طب ذي قار : 98.67

١٨_ طب كركوك : 98.50

١٩_ طب واسط : 98.64

٢٠_ طب ميسان : 98.17

٢١_ طب المثنى : 98.17

٢٢_ طب الفلوجة : 98.22

٢٣_ طب نينوى : 98.00

مصاريف الجامعات العراقية

الطب العام 4.500.000 دينار عراقي.

طب الأسنان 3.750.000 دينار عراقي.

الصيدلة 3.250.000 دينار عراقي.

هندية النفط والمعماري 1.500.000 دينار عراقي.

الأقسام الهندسية الأخرى 1.125.000 دينار عراقي.

التقنية الهندسية 1.000.000 دينار عراقي.

الطب و التكنولوجيا الصحية 1.125.000 دينار عراقي.