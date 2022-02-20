"بيجاسوس" يخترق هاتف ديمة طهبوب

دوت الخليج :- كشفت عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والنائبة السابقة ديمة طهبوب، عن اختراق هاتفها من قبل برنامج "بيجاسوس". وشاركت طهبوب عبر حسابها على موقع فيسبوك وثيقة تظهر اختراق هاتفها. وأوضحت أن شركة أبل أرسلت تحذيراً في ذلك الوقت لها يفيد بإختراق الهاتف خاص بها من جهة دولية. السبيل

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