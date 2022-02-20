دوت الخليج :- قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم ,الجمعة , إن حركته تقدّر عاليًا المواقف الصَّادرة عن الفعاليات الشعبية والمؤسسات الإعلامية والتجارية الأردنية، الرَّافضة لمشاركة رياضيين صهاينة، في "رالي باها الدولي"، المقام على أراضي الأردن الشقيق.
وثمن قاسم سحب رعايتها لهذا النشاط لتناقضه مع إيمان وقناعات الشعب الأردني العزيز، صاحب المواقف الأصيلة والدَّاعمة لصمود شعبنا الفلسطيني، والمدافعة عن القدس والمسجد الأقصى المبارك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حماس: نقدر الرفض الشعبي الأردني لمشاركة إسرائيليين بـ"رالي باها" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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