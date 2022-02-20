بلينكن: جهزنا حزمة عقوبات ضخمة على روسيا إذا غزت أوكرانيا

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأحد، أن الولايات المتحدة "جهزت حزمة ضخمة من العقوبات" لفرضها على روسيا إذا أقدمت على غزو أوكرانيا، منوها إلى أن السيناريو الذي سبق أن طرحته بلاده بشأن الغزو "يسير قدما".

وقال وزير الخارجية الأميركي لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية: "جهزنا حزمة ضخمة من العقوبات ضد روسيا إن قامت بغزو أوكرانيا، لكن هذه العقوبات تهدف لردع موسكو، وإذا بدأنا بفرضها الآن سنخسر عنصر الردع".

وتابع: "لا نريد الكشف عن ماهية هذه العقوبات حتى لا تتجهز روسيا لها، لكن إن قامت روسيا بغزو أوكرانيا، فهذه العقوبات ستبدأ سريعا".

وفي الوقت نفسه، أكد بلينكن أن الولايات المتحدة ما زالت تدعم الحلول الدبلوماسية، قائلا: "ما زلت أتطلع للقاء (وزير الخارجية الروسي سيرغي) لافروف، ما لم تقم روسيا بغزو أوكرانيا".

واستطرد: "هناك خطوات نحن جاهزون لاتخاذها، على أن تكون متبادلة من قبل روسيا أيضا".