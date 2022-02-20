عاجل.. الرئيس الأوكرانى يدعو لوقف فورى لإطلاق النار شرقى البلاد

جدة - نرمين السيد - دعا الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، الأحد، لوقف فورى لإطلاق النار فى شرق البلاد، حيث ارتفعت وتيرة الاشتباكات بين الانفصاليين المدعومين من روسيا والقوات الأوكرانية فى الأيام الأخيرة، حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز".





وقال زيلينسكى إن أوكرانيا تؤيد إجراء محادثات سلام فى إطار مجموعة الاتصال الثلاثية التى تضم كييف، إلى جانب روسيا ومنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا. ونقلت "رويترز" عن الرئيس الأوكرانى قوله: "نؤيد تكثيف جهود السلام. ندعم انعقاد مجموعة الاتصال الثلاثية بشكل عاجل ووقف إطلاق النار على الفور". ويأتى ذلك فى وقت مددت به روسيا التدريبات العسكرية بالقرب من الحدود الشمالية لأوكرانيا، وسط مخاوف متزايدة من أن يومين من القصف المستمر على طول خط التماس بين الجنود والانفصاليين المدعومين من روسيا فى شرق أوكرانيا قد يؤدى إلى غزو.

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