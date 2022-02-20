صرف راتب جمادى ثاني 1443 للموظفين الحكوميين السعوديين فبراير 2022

صرف راتب جمادى ثاني 1443 للموظفين الحكوميين بالمملكة العربية السعودية سيكون بمشيئة الله يوم الأحد الموافق 27 من شهر فبراير 2022م، الموافق 26 من شهر رجب 1443هـ، وهو الموعد الشهري الدوري لصرف رواتب موظفين الحكومة بالمملكة وفق تقويم السعودية، والذي يتم صرفه وفق جدول الرواتب مع العلم أنه في حال وافق يوم صرف الرواتب عطلة رسمية أو إجازة أعياد أو إجازة عيد وطني أو عيد التأسيس يتم تقديم صرف الرواتب يوم قبل أو يوم بعد، وفق ما يراه المسؤولين.

صرف راتب جمادى ثاني 1443هـ بالسعودية 27 فبراير 2022

إضافة لما سبق سيتم صرف راتب شهر جمادى ثاني 1443 لموظفي الحكومة بكافة أرجاء المملكة، في موعده 27 من الشهر الميلادي دون تأخير أو تقديم، مع العلم بأن وزارة الموارد البشرية بالتعاون مع وزارة الصحة السعودية قد فرضت منذ وقت سابق ضوابط حضور الموظفين لمقار العمل بالمملكة، حفاظًا على صحة وسلامة الجميع وذلك بعد ظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا، ومن أبرز تلك الضوابط:

أولًا إلزام الموظف بتلقي جرعتين لقاح كورونا ومثبت على تطبيق توكلنا محصن.

محصن. الإلتزام بالتعقيم وعدم مخالفة إرتداء الكمامة.

في التهاية يجب الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وفق الضوابط الصحية المعلنة من قبل وزارة الصحة السعودية.

آلية صرف البدلات للموظفين 1443هـ بالسعودية

في نفس السياق السابق ذكره فقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة في وقت سابق عن الآلية المتبعة لصرف بدلات الموظفين المملكة وفق شروط عامة تم وضعها من قبل الوزارة نذكرها بالترتيب التالي:

أولًا أن تكون الوظيفة المثبت بها الموظف ضمن تشكيلات ميزانية الجهة.

كذلك أن يكون الموظف مثبت على وظيفة مقر بها البدلات.

أيضًا أن يكون الموظف مزاولًا لمهنته بشكل فعلي ومستمر وفي حال أن يكون البدل تابع لقسم ما أو إدارة، فلابد أن يكون الموظف عام بذلك القسم أو تلك الإدارة.

قيمة البدل يتم تحديدها وفق نسبة مئوية يتم تحديدها من راتب الدرجة الأولى للوظيفة التي يشغلها الموظف، مالم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.

أيضًا لايجوز الجمع بين بدلين أو أكثر لنفس الغرض.

في النهاية يجب أن يكون المسمى الوظيفي مطابق لما هومعتمد وفقًا لخطة التصنيف المعتمدة.

ضوابط صرف البدلات وفق نظام الخدمة المدنية بالمملكة

بادئ ذي بدء يتم صرف البدلات بتاريخ أول شهر تم الموافقة فيها على خطاب طلب صرف البدلات من قبل الوزارة والتي يعود للوزارة صلاحية الموافقة عليها.

كذلك يتم البدء في صرف البدلات بقرار من مجلس الوزراء أو بقرار من مجلس الخدمة المدنية، بداية من تاريخ القرار، أو من تاريخ مباشرة الوظيفة عمليًا، أيهما أقرب، أو من التاريخ المحدد للصرف إذا تضمن القرار ذلك.

أسباب وفق صرف البدلات للموظفين 2022م

في النهاية فإن من أبرز أسباب وقف صرف البدل الوظيفي التالي: