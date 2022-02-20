موعد مباراة النصر والهلال بتوقيت السعودية والقنوات الناقلة في كأس خادم الحرمين الشريفين

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عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد مباراة النصر والهلال والقنوات الناقلة في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين حيث يسعى كلا من النصر والهلال إلى الفوز في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تقام المباراة وسط متابعة جماهيرية كبيرة نظرا لقوة المباراة والديربي المرتقب بين الهلال والنصر في كأس خادم الحرمين الشريفين.

موعد مباراة النصر والهلال بتوقيت السعودية

من المرتقب أن تقام مباراة النصر والهلال السعودي في ربع نهائي كأس خادم الشريفين في تمام:

موعد مباراة النصر والهلال بتوقيت السعودية ……….. 6:25 مساء.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال

من المنتظر ان تنقل قنوات SSC1 HD مباراة الهلال والنصر بتعليق المعلق مشاري القرني في واحدة من المواجهات المرتقبة بين النصر والهلال السعودي في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، في ظل بحث قوي من جانب الهلال السعودي والنصر إلى تحقيق الفوز من أجل عبور هذا الدور في كأس خادم الحرمين الشريفين.

ديربي الرياض المرتقب بين النصر والهلال

من المنتظر أن تقام مباراة النصر والهلال في ديربي الرياض على ملعب مرسول بارك، ويقوم الحكم الجزائري مصطفى غربال المباراة، وكان النصر قد تأهل لهذا الدور عقب الاتفاق بهدف نظيف، بينما نجح الهلال في إجتياز الرائد بهدفين دون رد.

يسعى الفريقين لخطف تذكرة البلوغ لنصف النهائي في كأس خادم الحرمين الشريفين، ويبدو أن الفريقين مهددين بخسارة لقب الدوري وهو مايعني تشبث كلا من الهلال والنصر بتلك الفرصة من أجل إقتناص بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد غياب كبير.

نجوم ديربي الرياض يشعلون المنافسة

يشعل لاعبو كلا من النصر والهلال قمة الهلال والنصر في تلك المواجهة في ظل وجود تاليسكا والذي يتصدر هدافي الدوري مناصفة مع إيجالو نجم الهلال والشاب السابق.

ويوجد كذلك مارتينيز وأبو بكر وخالد الغنام وسلطان الغنام وسامي النجعي وعبد الله الخيبري وجوناثات رودريجيز وعبد المجيد الصليهم وعبد الفتاح عسيري وسط حالة من الترقب لنتيجة المباراة.

ترقب نتيجة مباراة النصر والهلال في ديربي الرياض

يذكر أن هناك حالة من الترقب لنتيجة مباراة الهلال والنصر في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين خاصة وأن نتيجة المباراة لن تكون سهلة في ظل بحث كلا من النصر والهلال من أجل محاولة الفوز والعبور إلى نصف نهائي البطولة القوية.