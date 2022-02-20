نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لعمل كبسة اللحم سهلة وبسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كبسة اللحم طبق شهي غني بالعناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك. تحظى بشعبية كبيرة في الخليج العربي، وخاصة في المملكة العربية السعودية والكويت. كان يُصنع في الأصل من الأرز طويل الحبة ويتم تقديمه بشكل متكرر مع لحم الغنم أو الدواجن. ظهرت عدة طرق أخرى لتحضير الكبسة في العصر الحديث، والتي تختلف باختلاف المنطقة وكذلك المكونات المضافة إلى الكبسة، مثل الزبيب والمكسرات ومكونات أخرى. تتنافس الكبسة على الشهرة مع أطباق أخرى شهيرة مثل الجريش والسلق، لكن الكبسة تتميز بنكهتها اللذيذة وسهولة تحضيرها بطرق متنوعة.

المقادير :-

2 كيلو لحمة موز

6 كوب أرز بسمتي

بصلة مفرومة

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

ملعقة كبيرة فلفل حار مفروم

ملعقتان كبيرتان صلصة

1\2 كوب ماء مغلي

2 مكعب مرقة لحمة

زيت

زبدة

ملعقة صغيرة سبع بهارات

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة كركم

بهارات كبسة

ملح

طريقة التحضير

في حلة كبيرة على النار نضع القليل من الزيت والزبدة ثم نضع بهارات الكبسة ونحمصها ثم نضع البصلة والثوم ونقلب جيداً ثم نضيف الصلصة والفلفل الحار ونقلب ثم نضع اللحمة ونقلب جيداً ثم نضع الماء المغلي ونغطي الحلة ونتركها على النار حتى تنضج اللحمة ثم نضيف البابريكا والكركم والتسع البهارات والملح ومكعب المرقة ونقلب جيداً ثم نرفعها من على النار ونصفيها ثم نضع اللحمة في الحلة ونضع عليها الأرز ونضيف عليه المرقة “التي قمنا بتصفيتها” ونغطي عليها ونتركها على النار حتى يتشرب الأرز الماء ثم نهدئ النار لمدة ١٥ دقيقة حتى تمام النضج وتقدم وصحتين وهنا

تتمتع كبسة بأربع مزايا:

1- يساعد في تنظيم الانزيمات الخلوية.

2- غني بمضادات الأكسدة بما في ذلك المكونات التي تساعد على تقوية جهاز المناعة.

3- يزيد من نشاط الجسم نتيجة البهارات.

4- يؤخر ظهور علامات التقدم في السن وظهور علامات التقدم في السن.

وبحسب المختصين ، هناك ثلاثة أنواع من إصابات الكبسة ، تحدث جميعها نتيجة سوء التغذية. هم انهم:

1- ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.

2- تؤدي الإكزيما المفرطة إلى زيادة توتر الشرايين.

3- أخيراً لاحتوائه على نسبة عالية من الحشائش ، تنخفض القدرة الجنسية لكل من الرجل والمرأة.