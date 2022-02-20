أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية عن جميع الفترات التي اوضحتها المؤسسة العامة للتقاعد التي تم استثناؤها من الراتب الشهري الخاص بـ المستفيدين والمستفيدات المتقاعدين، ولالك أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد عن دخول الأفراد داخل السعودية، حيث أن تأسيس هذه المؤسسة العامة للتقاعد في عام 1958م لكي تتكفل بالعديد من الأمور الهامة والخاصة بالمستفيدين، ولذلك المؤسسة العامة للتقاعد حرصت على تأسيس المؤسسة لكي يتم الانتهاء من كافة الأمور الهامة بالمعاشات للأسر المتوفية أو المتقاعدين، حيث أن نقوم يذكر موعد صرف معاش التقاعد شهرياََ للمستفيدين، ولذلك يوجد العديد من الشروط المقدمة لكي يتم الانضمام في الخدمة بالمؤسسة العامة للتقاعد.

الفترة المحددة التي يتم استثناؤها من راتب التقاعد :

يوجد فترة من الفترات التي تحددها المؤسسة العامة في نظام ولا تحتسب لأي أغراض التقاعد. كل الفترات التي تم انقضائها المستفيد في الوظيفة، أو أي فترة مخالفة لأي أحكام متعلقة بنظام العمل. إذا كان تعدي الموظف المستفيد الفترة المتعلقة بالاجازة، وهذا بعد انقضاء المدة التي طلبها في الإجازة.

المؤسسة العامة للتقاعد دخول الأفراد :

وقد تجد الإشارة إلى أن المؤسسة العامة للتقاعد تقوم على راحة العملاء المستفيدين المتقاعدين أو الحاصلين على معاش التقاعد، للأسرة السعودية المتوفى لكي يتم الحصول على معاش التقاعد شهرياََ، ولذلك قامت المؤسسة بتحديد العديد من الخدمات وهما:

تسريع الحصول على معاش التقاعد لأسرة المتوفى.

تقدم المؤسسة صرف معاش لمن تجاوز 60 عاماً

تسريع جميع الإجراءات اللازمة بالأوراق الحكومية لكي يتم الحصول على المعاش الشهري.

يتم صرف المعاش شهرياََ.

يمكن للمستفيدين حجز المواعيد عن طريق الإنترنت.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في السعودية :

المؤسسة العامة للتقاعد بالمملكة قامت بتحديد موعد موحد لكي يتم الحصول على معاش التقاعد شهرياََ، ولذلك تم الإعلان على أن يكون صرف المعاشات التقاعدية يوم 25 من كل شهر ميلادي، حيث أن سوف يتم تقديمه يوم أو تأخيره يوم إذا وافق عطلة رسمية، وأضاف إلى ذلك أن يوم 25 يوافق عطلة رسمية لجميع الموظفين داخل السعودية،ولذلك سوف يتم الصرف يوم الخميس الموافق 24 من شهر فبراير الجاري 2022م.

شروط ضم الخدمة بالمؤسسة العامة للتقاعد :