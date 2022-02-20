بدون كفيل تمويل بأسهل إجراءات بقسط بسيط حتى 60 شهر وإمكانية تجديده

بدون كفيل تمويل بأسهل إجراءات مع إمكانية إعادة التمويل من البنك السعودي الفرنسي قرض بصيغة التورق متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية فضلاً أن البنك معتمد من مؤسسة النقد العربي السعودي لهذا تكون العقود تتضمن المواد طبق أنظمة ولوائح البنك المركزي الذي يضمن الحقوق التمويلية للطرفين، ولهذا يعد البنك السعودي الفرنسي من أفضل البنوك في السعودية يوفر القروض بدون تعقيد في الإجراءات لا يطلب مستندات كثيرة يسهل من الخطوات ويعطي الموافقة الفورية المبدئية في حالة إن كانت الوثائق كاملة، كما يوفر المنتجات التمويلية للأفراد وقطاع الأعمال بتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة والتسهيلات الخاصة برأس المال وغيرهم الكثير من الخدمات المتوفرة عبر الموقع الإلكتروني للبنك.

تمويل بدون كفيل بأسهل إجراءات البنك السعودي الفرنسي

يقدم البنك التمويل الشخصي بدون كفيل بصيغة التورق وذلك لكي يسهل عليك تلبية احتياجاتك التي تشمل تسديد فواتير أو شراء سيارة جديدة أو حتى مستعملة، تحتاج لدفع مصاريف تعليم أو علاج، شراء أثاث ضروري في البيت..وغيرهم من الأشياء التي تساعد في تحسين الحياة المعيشة وكله يندرج تحت بند المصاريف والاحتياج إلى الحصول على المال بسرعة لتحقيق هذا الهدف، لذلك يقدم البنك السعودي الفرنسي قرض بدون ضامن يصل إلى 2 ونصف مليون ريال سعودي مبلغ كبير بأقساط تناسب دخلك الشهري، هذا المبلغ يحدد وفق أهليتك وظروفك المالية فهي التي تحدد كم قيمة التمويل الشخصي المستحق له، وهذا من أجل عدم التعثر في السداد فيما بعد.

شروط الحصول على تمويل بدون كفيل بأسهل إجراءات

القرض الشخصي مخصص للمواطنين رجال ونساء سعوديين الجنسية. أن يكون العميل على رأس عمل في إحدى القطاعات الحكومية أو الخاصة المعتمدة لدى البنك. في حالة عدم سداد القسط لمدة 3 أيام متتالية توقع غرامة مالية بقيمة 150 ريال سعودي. فتح حساب جاري في البنك السعودي الفرنسي. يشترط تحويل الراتب إلى البنك.

كيفية طلب تمويل بدون كفيل بأسهل إجراءات