الحكومة : الأردن تعرض لـ 891 هجمة سيبرانية

دوت الخليج :- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، الأحد، إن الأردن تعرض لـ 891 هجمة سيبرانية جرى توثيقها،منها 240 هجمة معقدة استهدفت مؤسسات سيادية ورسمية في 2021.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء، للحديث عن جهود الأردن في مجال الأمن السيبراني، أنه "تبيَّن أنَّ ما نسبته (27%) من الهجمات السيبرانيَّة، أي نحو (240) هجوماً كانت من نوع الهجمات المعقَّدة".

"كلما تطورت الأنظمة الإلكترونية في العام تطورت محاولات اختراقها"، موضحا أن "الحرب السيبرانية سمة هذا العصر"، وفق الشبول.

الشبول، أوضح أن "دول العالم؛ حكومات ومؤسَّسات وأفراد، تتعرض إلى هجمات سيبرانيَّة متزايدة، تتفاوت في أعدادها وأهدافها، وتركِّز على المؤسَّسات السِّياديَّة، وعلى أهداف ماليَّة واقتصاديَّة، وعلى الأفراد أيضاً".

وتابع: "يستطيع أيُّ شخص أو مؤسَّسة التَّواصل مع المركز الوطني للأمن السيبراني للإبلاغ عن تعرُّضه لأيِّ اختراق، وسيقوم المركز ضمن اختصاصه بتتبُّع مصدر الاختراق في حال وقوعه".