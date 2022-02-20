عاجل.. الشرطة الكندية تعتقل 191 شخصا على خلفية الاحتجاجات بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - وبدأت الشرطة الكندية فى اعتقال المتظاهرين، أمس الجمعة، وذلك فى محاولة لكسر الحصار الذى استمر 3 ‏أسابيع فى العاصمة الكندية أوتاوا من قبل مئات من سائقى الشاحنات المحتجين على قيود فيروس ‏‏"كورونا" فى البلاد.‏

وحسبما أفادت وكالة "سبوتنيك"، شوهد ضباط بعضهم يحمل أسلحة آلية ويرتدون زى الوحدات التكتيكية، وهم يتجهون من باب إلى باب على طول صف من الشاحنات والمخيمات والمركبات الأخرى المتوقفة فى شوارع أوتاوا المغطاة بالثلوج، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.