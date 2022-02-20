جدة - نرمين السيد - وبدأت الشرطة الكندية فى اعتقال المتظاهرين، أمس الجمعة، وذلك فى محاولة لكسر الحصار الذى استمر 3 أسابيع فى العاصمة الكندية أوتاوا من قبل مئات من سائقى الشاحنات المحتجين على قيود فيروس "كورونا" فى البلاد.
وحسبما أفادت وكالة "سبوتنيك"، شوهد ضباط بعضهم يحمل أسلحة آلية ويرتدون زى الوحدات التكتيكية، وهم يتجهون من باب إلى باب على طول صف من الشاحنات والمخيمات والمركبات الأخرى المتوقفة فى شوارع أوتاوا المغطاة بالثلوج، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الشرطة الكندية تعتقل 191 شخصا على خلفية الاحتجاجات بسبب كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.