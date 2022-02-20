إجراءات جديدة بخصوص عزل المصابين بكورونا فى بريطانيا

جدة - نرمين السيد - تعتزم السلطات البريطانية إلغاء ضرورة العزل الذاتى للمصابين بفيروس كورونا بدءا من الأسبوع المقبل، ضمن خطة "التعايش مع كوفيد" التى يتوقع أيضا أن تشهد تقليص اختبارات فيروس كورونا.





وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن رفع جميع القيود القانونية المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا سيسمح لنا "بحماية أنفسنا من دون تقييد حرياتنا"، ومن المتوقع أن يعرض تفاصيل الخطة على البرلمان يوم الإثنين.

وفى مقابلة تلفزيونية، قال جونسون: "أنا لا أقول إنه يتعين علينا التخلى عن الحذر، لكن الوقت الحالى هو الأنسب للجميع لاستعادة ثقتهم".

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن رئيس الحكومة البريطانية قوله: "لقد وصلنا إلى مرحلة نعتقد فيها أنه يمكنكم تحويل التوازن بعيدا عن إلزامية الدولة، بعيدا عن حظر مسارات عمل معينة، وإجبار مسارات عمل معينة، لصالح تشجيع المسؤولية الشخصية".

لكن بعض المستشارين العلميين للحكومة قالوا إنها خطوة محفوفة بالمخاطر قد تؤدى إلى زيادة فى الإصابات، وتضعف دفاعات البلاد ضد سلالات مستقبلية ربما تكون أكثر ضراوة.

واتهم ويس ستريتينج، المتحدث باسم الصحة باسم حزب العمال المعارض، جونسون بـ"إعلان النصر قبل انتهاء الحرب".

يشار إلى أن حكومة جونسون رفعت معظم القيود المفروضة لكبح تفشى الفيروس فى يناير، وألغت جوازات سفر اللقاح وإلزامية الكمامات فى معظم الأماكن باستثناء المستشفيات فى إنجلترا.

كما أعلنت اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، التى تضع قواعد الصحة العامة الخاصة بها، عن رفع القيود هى الأخرى، وإن كان بصورة أكثر بطئا.

وفى بريطانيا، حصل 85 بالمائة من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما فأكثر على جرعتين من اللقاح، وحصل ثلثاهم تقريبا على جرعة معززة ثالثة.