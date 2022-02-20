وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن رفع جميع القيود القانونية المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا سيسمح لنا "بحماية أنفسنا من دون تقييد حرياتنا"، ومن المتوقع أن يعرض تفاصيل الخطة على البرلمان يوم الإثنين.
وفى مقابلة تلفزيونية، قال جونسون: "أنا لا أقول إنه يتعين علينا التخلى عن الحذر، لكن الوقت الحالى هو الأنسب للجميع لاستعادة ثقتهم".
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن رئيس الحكومة البريطانية قوله: "لقد وصلنا إلى مرحلة نعتقد فيها أنه يمكنكم تحويل التوازن بعيدا عن إلزامية الدولة، بعيدا عن حظر مسارات عمل معينة، وإجبار مسارات عمل معينة، لصالح تشجيع المسؤولية الشخصية".
لكن بعض المستشارين العلميين للحكومة قالوا إنها خطوة محفوفة بالمخاطر قد تؤدى إلى زيادة فى الإصابات، وتضعف دفاعات البلاد ضد سلالات مستقبلية ربما تكون أكثر ضراوة.
واتهم ويس ستريتينج، المتحدث باسم الصحة باسم حزب العمال المعارض، جونسون بـ"إعلان النصر قبل انتهاء الحرب".
يشار إلى أن حكومة جونسون رفعت معظم القيود المفروضة لكبح تفشى الفيروس فى يناير، وألغت جوازات سفر اللقاح وإلزامية الكمامات فى معظم الأماكن باستثناء المستشفيات فى إنجلترا.
كما أعلنت اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، التى تضع قواعد الصحة العامة الخاصة بها، عن رفع القيود هى الأخرى، وإن كان بصورة أكثر بطئا.
وفى بريطانيا، حصل 85 بالمائة من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما فأكثر على جرعتين من اللقاح، وحصل ثلثاهم تقريبا على جرعة معززة ثالثة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إجراءات جديدة بخصوص عزل المصابين بكورونا فى بريطانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.