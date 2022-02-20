عاجل.. السفير الروسى فى أمريكا: لا نحاول احتلال أراضى أى دولة

جدة - نرمين السيد - أفادت شبكة "سكاى نيوز" فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الأحد، بتصريح السفير الروسى لدى الولايات المتحدة، أن موسكو لا تحاول احتلال أراضى أى دولة أجنبية وتعتبر دونباس جزءا من أوكرانيا.





وأكد الناطق باسم الكرملين الروسى، ديميترى بيسكوف، فى وقت سابق اليوم الأحد، أن روسيا لم تكن البادئة بأى هجوم على مدار التاريخ، ولا تريد حتى أن تنطق بكلمة "حرب".

وحسبما نقلت وكالة "نوفوستى" الروسية، قال بيسكوف فى مقابلة مع برنامج "موسكو": "نذكر أن روسيا لم تهاجم أبدًا أى شخص على مدار تاريخها. وروسيا التى نجت من العديد من الحروب، هى آخر دولة فى أوروبا تريد حتى أن تنطق بكلمة حرب".

وأشار بيسكوف إلى أن "موسكو تدعو الغرب إلى التفكير المنطقى، ما هو الهدف من قيام روسيا بمهاجمة أحد ما؟"، مشددًا على أنه عندما يتصاعد التوتر فى دونباس إلى حدود قصوى، فإن أى شرارة أو استفزاز بسيط يمكن أن يؤدى إلى عواقب لا يمكن إصلاحها.