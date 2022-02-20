عاجل.. الدفاع الروسية تقرر إغلاق جزء كبير من المجال الجوى فوق بحر آزوف

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الأحد، بأن وزراة الدفاع الروسية، قررت إغلاق جزء كبير من المجال الجوى فوق بحر آزوف.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الأحد، بأن وزراة الدفاع الروسية، قررت إغلاق جزء كبير من المجال الجوى فوق بحر آزوف. وأفادت قناة "CBS" الأمريكية، قبل قليل، أن المخابرات الأمريكية أكدت صدور للقادة الميدانيين الروس لبدء غزو أوكرانيا.

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