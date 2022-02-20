مجموعة السبع تؤكد استعدادها للحوار مع روسيا بشأن الأمن الأوروبى

جدة - نرمين السيد - وجددت مجموعة السبع استعدادها للحوار مع روسيا بشأن الأمن الأوروبى و"الحد من التسلح". إذ جدد وزراء خارجية مجموعة السبع فى بيان مشترك على "التزامهم بإيجاد حل سلمى ودبلوماسى للأزمة الحالية حول أوكرانيا".
وأدان البيان "انتهاكات نظام وقف إطلاق النار على خط التماس، واستخدام الأسلحة الثقيلة والقصف العشوائى للمناطق المدنية، وهو ما ينتهك بشكل واضح اتفاقات مينسك"، بحسب البيان.
وأضاف أن "تنفيذ اتفاقات مينسك، هو الطريق الوحيد، للوصول لتسوية سياسية دائمة للأزمة فى شرق أوكرانيا".
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