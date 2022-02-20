مصرع 4 أشخاص على الأقل بينهم كنديون بحادث سير جنوبى كينيا

لقى أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم بينهم اثنان يحملان الجنسية الكندية، وأُصيب اثنان آخران فى حادث وقع فى منطقة داجوريتى على طول طريق "نجونج" فى العاصمة الكينية نيروبى، وقال موقع "ذا ستار كو" المحلى، اليوم الأحد: "لقى أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم من بينهم كنديان اثنان وأُصيب اثنان آخران فى حادث وقع فى منطقة داجوريتى على طول طريق نغونغ في العاصمة الكينية نيروبى جنوبى البلاد.

ونقل الموقع عن نائب رئيس الشرطة جيمس موجيرا، إنه تم "نقل المصابين الاثنين إلى مستشفى في نيروبي".

وفى الرابع من يوليو الماضي، لقي 15 شخصا مصرعهم، جراء حادث سير بين حافلتين على إحدى الطرق السريعة جنوب شرقى كينيا.

وقال مفوض مقاطعة "كيليفى"، كوتسوا أولاكا، إن 15 شخصا لقوا مصرعهم وأكثر من 12 آخرين أصيبوا في الحادث.

وأضاف المسئول المحلى أن الحادث كان نتيجة اصطدام حافلتين على طريق "ماليندى - مومباسا" السريع والمزدحم. وقد تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى "ماليندى"، بحسب أولاكا.

ووفقا لمسؤولين في المقاطعة، كانت إحدى الحافلات متجهة إلى مقاطعة "جاريسا" (شمال شرق)، بينما كانت الأخرى تقل الركاب إلى "ماليندى"، وهى بلدة ساحلية (جنوب شرق).

وأفاد المسئولون بأن بين القتلى موظفون حكوميون وسائقو الحافلتين، فيما أسهم في جهود الإسعافات الأولية للجرحى فرق الإنقاذ الرسمية، والصليب الأحمر الكيني، وآخرون.