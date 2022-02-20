كل ما تريد معرفته عن nft وشرح nft meaning في السعودية

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عمر شويل - جدة يعتبر مصطلح nft من المصطلحات الجديدة على المجتمع السعودي بوجه عام والمجتمع العربي بوجه خاص وذلك بسبب حداثة هذا الأمر من جهة وندرة المعلومات أو الموضوعات التي تتولى شرح nft والتعريف به لكن الشغف المتزايد في السعودية خاصة بين فئة الشباب جعل العديد من الجهات تهتم بنشر هذه الثقافة والتعريف بها لدورها الهام في المرحلة المقبلة مع اتجاه العالم نحو الاعتماد على التقنية الرقمية والتوسع في التجارة الإلكترونية وما يرتبط بها من عمليات ومعاملات افتراضية تتم في فضاء الإنترنت الفسيح.

شرح nft meaning

هذه الحروف الثلاثة على الرغم من بساطتها إلى أنها تختزل العديد من القيم ما جعلها مثار اهتمام الملايين حول العالم لكن ببساطة يمكننا القول أن NFT هي اختصار للكلمة الإنجليزية non-fungible token أي الرموز غير القابلة للاسترداد، لكن هذا المعنى في حد ذاته يحتاج إلى شرح أو توضيح ليصبح بمقدور الجميع فهمه والتعامل معه.

بمعنى أقرب إلى الفهم فإن NFT هي وسيلة لإثبات ملكية افتراضية تتيح لمالكها عددًا من الحقوق الحصرية على المنتج ويمكن استخدامها فيما يلي:

في الألعاب يمكن أن يتملك كل لاعب قطعة أرض أو بيت أو أي شيئ من العالم الافتراضي إذا كان يمتلك رمز NFT الخاص به وبالتالي لا يمكن لأحد غيره أن يشتريه مهما كان.

أما في مجال الأعمال الفنية فقد تم استعمال NFT بشكل واسع حيث تم بيع العديد من اللوحات والأعمال الفنية بمبالغ خرافية بمجرد أن امتلك صاحبها الأصلي رموز NFT وقام ببيع هذه اللوحات وهذه الطريقة من المرجح أن تصبح الأداة الأكثر استعمالا في المزادات الإلكترونية للأعمال الفنية فلا تحتاج إلى شحن لوحة مثلا من أمريكا إلى اليابان يكفي أن يكون لديك الرمز الخاص بها واستلام نسخة رقمية من اللوحة.

الفرق بين NFT والعملات المشفرة

هناك عدة فوارق أساسية بين رموز NFT والعملات الرقمية أو العملات المشفرة منها أن رموز NFT لا يمكن استبدالها بمقابل مثلا العملات الرقمية مثل البتكوين وغيرها يمكن استبدالها مقابل الدولار أما هذه الرموز لا يمكن استبدالها.

حقوق الملكية الفكرية

أما فيما يخص الملكية الفكرية وحقوق المؤلف فإن هذه الرموز لا تمنح مشتري العمل الفني أية حقوق ملكية فكرية وتبقى حقوق المؤلف من نصيب صاحب العمل الفني الذي يمكنه أن يبيعه أكثر من مرة لكن في كل مرة مع رمز مختلف من رموز إن إف تي المشار اليها.

نماذج من استخدامات الرموز غير القابلة للاسترداد

كما سبق القول يمكن استخدام هذه الرموز كمستند لإثبات الملكية على سبيل المثال فيما يلي: