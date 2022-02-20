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عمر شويل - جدة فتح حساب في البنك الأهلي خطوة بخطوة ، يرغب الكثير من الشباب في معرفة كيفية فتح حساب في بنك الأهلي خطوة بخطوة ، وما هي المستندات والرسوم المطلوبة ، وما هي فوائد فتح حساب في البنك الأهلي؟ هناك الكثير من المعلومات الأخرى ، ولكن لم يتم العثور على إجابة واضحة: لذلك نقدم لك الإجابة وطريقة صحيحة لمعرفة خطوات فتح حساب في البنك الأهلي خطوة بخطوة.

فتح حساب في البنك الأهلي خطوة بخطوة

لفتح حساب مع البنك الأهلي ، بعد دراسة خاصة وقرار مع البنك ، فإن الخطوة التالية هي الذهاب إلى أحد فروع البنك الأهلي في منطقتك والموجودة في كل مكان تقريبًا.

بعد الذهاب إلى أقرب فرع ، اتبع هذه الخطوات بالترتيب:

ابحث عن أقرب فرع إليك وانطلق.

اذهب إلى ممثل خدمة العملاء.

تقديم طلب لفتح حساب مصرفي.

املأ المعلومات التي تحتاجها.

هذه خطوات بسيطة للغاية للحصول على حساب جاري لدى البنك الأهلي حتى لو كنت قاصرًا. يمكنك العثور على جميع المعلومات التي تحتاجها في البنك الذي تتعامل معه من خلال خدمة تصدر دفتر شيكات لحسابك.

تقدم بطلب لاستلام بطاقة الخصم الخاصة بك والتسوق عبر الإنترنت.

حسابات بالعملات الأجنبية ، مما يتيح لك الحصول على أعلى العوائد.

الحد الأدني لفتح حساب في البنك الأهلي

لفتح حساب جاري أو حساب استثماري أو حساب توفير أو أي نوع من أنواع الحسابات المصرفية التي يقدمها البنك الأهلي المصري ، يجب استيفاء الحد الأدنى من المتطلبات التالية:

الحد الأدنى لفتح حساب توفير (1000 جنيه مصري / 100 دولار أمريكي / 100 يورو) أو ما يعادله بعملتك الوطنية. الحد الأدنى لفتح حساب جاري (500 جنيه مصري / 100 دولار أمريكي / 100 يورو) أو ما يعادله بعملتك الوطنية. الحد الأدنى لفتح حساب بالدولار الأمريكي لدى البنك الأهلي 100 دولار ، والحد الأدنى لفتح حساب الشركات 5000 جنيه مصري. أما بالنسبة لرسوم فتح الحساب عن طريق البنك الأهلي المصري ، فقد أعلن البنك الأهلي المصري مؤخرًا أن رسوم حساب التوفير من 30 إلى 50 جنيهًا مصريًا ورسوم الحساب الجاري من 25 إلى 50 جنيهًا مصريًا.

يمكنك أيضًا التقدم بطلب للحصول على رابط حساب مصرفي خاص ، وبطاقة صراف آلي يمكن للبنك إضافتها إليك بسهولة مقابل رسوم تصل إلى 30 جنيهًا إسترلينيًا ، ويمكنك طلب دفتر شيكات وكشف حساب مصرفي.

هذا يعني جميع المعلومات التي تحتاجها لفتح حساب مع البنك الأهلي مع نفس البنك الذي تتعامل معه والاستفادة من جميع الخدمات التي يقدمها البنك