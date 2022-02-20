سعر ومواصفات تويوتا جالانزا Toyota Galanza 2022 سيارة الطرق المنحدرة

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عمر شويل - جدة تعد سيارة تويوتا جالانزا Toyota Galanza 2022 من السيارات التي ارتفعت أسعارها مؤخرا نظراً لزيادة الطلب عليها، حيث أنها تعتبر من أفضل السيارات ذات الدفع الرباعي وتلك الفئة تعد من أفضل فئات السيارات بوجه عام حيث أن لها الكثير من المميزات والخصائص التي تجعلها الاكثر اختيارا لدى الفئة الشبابية، كما أن سيارة تويوتا جالانزا تنافس اعلى فئات للسيارات ولكنها تتفوق في بعض المميزات والتي سوف نوضحها في هذا المقال وتوضح الأسعار التي وصلت إليها.

سعر ومواصفات تويوتا جالانزا Toyota Galanza 2022

ارتفعت مؤخرا أسعار السيارة العالمية Toyota Galanza 2022 بما يعادل 600 دولار أمريكي، محرك تويوتا جالانزا بسعة بنزين 1.2 لتر، ولها إصدارين أحدهما يعمل بالمحرك فيولد 82 حصانا وعزم الدوران بقوة 113 نيوتن والإصدار الآخر يعمل بالمحرك بجانب البطارية الليثيوم أيون فيولد 89 حصان وعزم الدوران 113 نيوتن متر، كما تتضمن سيارة تويوتا جالانزا 2022 خيارات ناقل الحركة بشكل يدوي بخمس سرعات وعلبة تروس CVT.

ومن الجدير بالذكر أن مبيعات Toyota Galanza 2022 ارتفعت مبيعاتها بمعدل بيع 65000 سيارة خلال الأسبوع الماضي، وذلك يدل على أنها من أفضل فئات الدفع الرباعي وأنسبهم سعراً، ومن ضمن مواصفات تويوتا جالانزا أنها ذات مصابيح أمامية بروجيكتور LED ، وعجلات ألمنيوم ثنائية اللون مقاس 16 بوصة ، ومصابيح ضباب أمامية إلى جانب مصابيح خلفية، كما تتعدد ألوان تويوتا جالانز لتتناسب مع جميع الاذواق فهي تتوفر باكثر من خمسة ألوان، وذلك يميزها أيضا في سوق السيارات.

مميزات Toyota Galanza 2022

تتميز تويوتا جالانزا بكونها تتمتع بنظام معلومات ترفيهي بشاشة لمس SmartPlay مقاس 7 بوصات تدعم جميع الأجهزة أيفون أو اندرويد، ومقعد السائق قابل للتحرك والارتفاع كما يسهل ضبط المناخ، وسعة السيارة خمسة ركاب كما أن بها سماعات بلوتوث مميزة ويمكن ضبط البوصلة وتعتبر تلك السيارة من أفضل سيارات هاتشباك التي تعمل بالبنزين أو بطارية الليثيوم وذلك يميزها عن غيرها من سيارات جيلها.

سعر Toyota Galanza 2022

ارتفع سعر تويوتا جالانزا مؤخرا لكي يصل إلى 300 ألف جنية مصري، بما يعادل 75 ألف ريال سعودي، كما يصل سعرها في الامارات نحو 68 ألف درهم إماراتي، فعلى الرغم من مميزات تلك السيارة إلا أن سعرها يعد مناسبا إلى بعض الفئات حيث ترتفع المبيعات الخاصة بتلك الفئة فيما عدا السيارات الاخرى المماثلة لها في السعر وذلك يرجع إلى تعدد خصائصها ومميزاتها.