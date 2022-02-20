نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “alderby” موعد مباراة الهلال والنصر في الكأس ,التشكيل المتوقع وتاريخ مواجهات الناديين والمدربين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب عشاق الساحرة المستديرة في المملكة والعالم العربي من المحيط إلي الخليج، موعد مباراة الهلال والنصر في الكأس الدور ربع النهائي، اللقاء المقرر أن يحتضنه ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض، كان الهلال قد فاز على الرائد بهدفين دون مقابل وتأهل للدور ربع النهائي، بينما فاز النصر على على الاتفاق بهدف نظيف، ليتقابل الكبيرين في دور أل 8 في نهائي مبكر للبطولة، يسعى كلا الفريقين للفوز والعبور إلي الدور نصف النهائي لبطولة.

اللقاء المرتقب يحمل رقم 9 بين المديرين الفنيين للهلال والنصر، الأرجنتينيين رامون دياز وروسو، حيث تقابل المدربين في 8 مواجهات جميعها كانا في الدوري الأرجنتيني، حيث حقق رامون دياز الفوز في 4 مباريات على روسو، بينما فاز المدير الفني للنصر روسو في مباراتين، وحسم التعادل نتيجة مباراتين جمعت المدربين، واللقاء اليوم هو الأول لهما في ديربي الرياض.

عد تنازلي لتوقيت مباراة الهلال والنصر

موعد مباراة الهلال والنصر في الكأس

15.25 : بالتوقيت العالمي توقيت غرينتش.

16.25 : بتوقيت دول المغرب العربي تونس، الجزائر، المغرب.

17.25 : الخامسة وخمسة وعشرون دقيقة بتوقيت مصر، السودان، ليبيا.

18.25 : بتوقيت مكة المكرمة، دولة قطر، البحرين، الكويت، اليمن، الأردن.

19.25 : مساءً بتوقيت كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة سلطنة عمان.

القناة الناقلة ومعلق اللقاء

تنقل المباراة عبر شاشة قناة SSC HD 1 بتعليق المعلق مشاري القرني، وعلى نفس القناة بتقنية SD بتعليق المعلق عبد العزيز السبر، ويسبق المباراة أستوديو تحليلي لتحليل اللقاء المرتقب.

التشكيل المتوقع للهلال

حراسة المرمى :- عبد الله المعيوف.

خط الدفاع :- هيون سو، سعود عبد الحميد، علي آل بليهي، ياسر الشهراني.

خط الوسط :- جوستافو كويلار، سلمان الفرج، أندريه كاريلو، سالم الدوسري.

خط الهجوم :- موسى ماريجا، أوديون إيجالو.

التشكيل المتوقع للنصر

حراسة المرمى :- وليد عبد الله.

خط الدفاع :- عبد الإله العمري، فونس موري، سلطان الغنام، الشمري.

خط الوسط :- عبد الله الخيبري، تاليسكا، بيتي مارتينيز، جوناثان رودريجز.

خط الهجوم :- فينيست أبوبكر.

تاريخ مواجهات النصر والهلال في الكأس

تقابل النصر والهلال في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، قبل هذه المباراة 12 مرة كانت الغلبة طفيفة للزعيم بعدد 5 انتصارات، مقابل 4 انتصارات للنصر، وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات.

موعد مباراة الهلال والنصر في الكأس