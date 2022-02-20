وزارة التعليم السعودية توضح كم باقي الاختبارات النهائيه للفصل الدراسي الثاني 2022 بالمملكة

كم باقي الاختبارات النهائيه 1443هـ أكثر الأسئلة بحثًا عبر شبكات التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية وذلك بعد إعلان وزارة التعليم السعودية عن أداء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني حضوريًا بكافة المراحل التعليمية وقد تم توجيه قرار رسمي لكافة الإدارات التعليمية بالمملكة يشمل آليات تنفيذ اختبارات الفصل الدراسي الثاني ومواعيد تنفيذها وموعد بدء الاختبارات والموعد المقرر للانتهاء من أداءها وظهور النتائج، وفق النص الصادر من وزير التعليم السعودي معالي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

كم باقي الاختبارات النهائيه 1443 بالمملكة العربية السعودية

وبناء على ما سبق فقد حددت وزارة التعليم السعودية أن يوم الأحد الموافق 26 رجب 1443هـ الموافق 27 فبراير 2022 هو أول أيام بدء اختبارات الفصل الثاني من العام الدراسي 2021-2022م وفق آلية سير العملية التعليمة وجدول الاختبارات النهائية لمراحل التعليم بالمملكة والتي جاءت على النحو التالي:

أولًا يتم أداء الاختبارات الشفهية والمواد العلمية وكذلك مواد التقويم التكويني بدءًا من يوم الأحد الموافق 26 رجب 1443هـ بحيث تكون ضمن اليوم الدراسي.

وكذلك بدءًا من الموافق 26 رجب 1443هـ بحيث تكون ضمن اليوم الدراسي. كذلك يتم بدء الاختبارات التحريرية حضوري لكافة المراحل التعليمية بدءًا من يوم 3 من شهر شعبان 1443هـ وتنتهي يوم الخميس الموافق 7 من شهر شعبان 1443هـ.

لكافة المراحل التعليمية بدءًا من يوم 3 من شهر شعبان 1443هـ وتنتهي يوم الخميس الموافق 7 من شهر شعبان 1443هـ. كما يتم تقسيم الطلاب والطالبات إلى مجموعات لليوم الواحد، وفق النماذج التشغيلية المعتمدة للمدرسة، بحيث بالجلسة الواحدة يتم إجراء الاختبارات بما لايزيد عن مادتين.

في النهاية يتم تشكيل لجان مشرفة على الاختبارات لتنفيذ ومتابعة أعمال سير الاختبارات وكذلك إدخال المهارات المطبقة على الصفوف الأول والثاني الابتدائي، ورصد الدرجات لباقي الصفوف الدراسية واستخراج النتائج وكشوف الدرجات قبل نهاية دوام يوم الخميس الموافق 7 شعبان 1443هـ.

النماذج التشغيلية المعتمدة للمدارس السعودية 2022

كما سبق وذكرنا أن أداء الاختبارات النهائية في اليوم الواحد يعود إلى النماذج التشغيلية لكل مدرسة والتي تم اعتمادها مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتأتي الثلاث نماذج كالتالي: