الخارجية البريطانية تعلق على إصابة الملكة إليزابيث بكورونا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية فى "تويتر"، اليوم الأحد، أعربت فيها عن تمنياتها لملكة بريطانيا بالشفاء العاجل، حسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك".

وكتبت تروس: "نتمنى لملكة بريطانيا أن تتعافى وأن تعود إلى كامل صحتها".

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، فى وقت سابق اليوم، أن اختبارات الكشف عن فيروس كورونا التى خضعت لها الملكة إليزابيث الثانية، البالغة من العمر 95 عاما، أظهرت إصابتها بالفيروس.

وأوضح قصر باكنجهام أن الملكة تتلقى العناية الطبية وأنها تتبع الإرشادات الصحية الموصى بها.