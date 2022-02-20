جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية فى "تويتر"، اليوم الأحد، أعربت فيها عن تمنياتها لملكة بريطانيا بالشفاء العاجل، حسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك".
وكتبت تروس: "نتمنى لملكة بريطانيا أن تتعافى وأن تعود إلى كامل صحتها".
وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، فى وقت سابق اليوم، أن اختبارات الكشف عن فيروس كورونا التى خضعت لها الملكة إليزابيث الثانية، البالغة من العمر 95 عاما، أظهرت إصابتها بالفيروس.
وأوضح قصر باكنجهام أن الملكة تتلقى العناية الطبية وأنها تتبع الإرشادات الصحية الموصى بها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية البريطانية تعلق على إصابة الملكة إليزابيث بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.