خدعة أمريكية بحرب الخليج.. سر حرف Z على أسلحة روسيا المتجهة لحدود أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكدت صحيفة "الديلى ميل"، أنه تم رصد قوة الغزو الروسى المكونة من دبابات مدرعة مرسومة بالحرف "Z" وشوهدت قوافل ضخمة تتجه نحو الحدود الأوكرانية - حيث لا تزال المنطقة الشرقية تتعرض للقصف، مشيرة إلى أنه تم رصد حوالى 200 مركبة عسكرية فى شيبيكينو بروسيا، عبر الحدود مباشرة من منطقة خاركيف الأوكرانية، مع وضع علامات "Z" على عجل على ظهور معظم المركبات.





يُشتبه فى أن العلامات قد تم تخصيصها لأدوار محددة وسط تصاعد التوترات بشأن غزو وشيك، مع لقطات تظهر الرسائل التى تم رشها على الدبابات والمدافع ذاتية الدفع وشاحنات الوقود وعربات الإمداد.

وكشفت عن توقعاتها بشأن كتابة علامة" Z " على الأسلحة الروسية المتجهة إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أن روسيا لجأت إلى تكتيك أمريكى بريطانى سابق تم استخدامه فى حرب الخليج الأولى عندما أرسل الحلفاء لتحرير الكويت قاموا بوضع علامة "^" على المركبات لتجنب النيران الصديقة بمجرد بدء العمل.

ولفتت الصحيفة إلى أن حساب "تقرير الحرب الأوكرانى" على "تويتر"، والذى ينشر عن تحركات القوات الروسية بالقرب من أوكرانيا أكد أنه يتم تحميل العديد من مقاطع الفيديو لمركبات عسكرية روسية بعلامات" Z "، ذلك للتعريف "صديق أو عدو" التى تستخدمها الجيوش فى زمن الحرب.

وقال مصدر فى أوكرانيا لصحيفة "ذا صن" إن ذلك يشير ذلك إلى اكتمال الاستعدادات النهائية"، فالأوكرانيون لديهم دبابات ومركبات متشابهة جدًا و "الروس" سيرغبون فى تقليل مخاطر النيران الصديقة.