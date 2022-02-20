تفاصيل خطة روسيا لغزو أوكرانيا.. أول خطوة تحققت بالفعل (تقرير)

جدة - نرمين السيد - وذكرت المصادر الاستخباراتية الأمريكية بحسب "الديلى ميل"، أن أن روسيا ستبدأ الغزو بهجوم إلكترونى قبل شن حملة صاروخية وضربات جوية قبل أن تحاول القوات السيطرة على المدن والبلدات الأوكرانية.

وأكد التقرير الاستخباراتى أن القوة الروسية الغازية لديها القدرة على غزو معظم أوكرانيا والسيطرة عليها، وذلك وفقًا لتقرير لشبكة سى بى إس.

ولفتت "الديلى ميل"، إلى أنه تم رصد قوة الغزو الروسى المكونة من دبابات مدرعة مرسومة بالحرف "Z" وشوهدت قوافل ضخمة تتجه نحو الحدود الأوكرانية - حيث لا تزال المنطقة الشرقية تتعرض للقصف، مشيرة إلى أنه تم رصد حوالى 200 مركبة عسكرية فى شيبيكينو بروسيا، عبر الحدود مباشرة من منطقة خاركيف الأوكرانية، مع وضع علامات "Z" على عجل على ظهور معظم المركبات.

يُشتبه فى أن العلامات قد تم تخصيصها لأدوار محددة وسط تصاعد التوترات بشأن غزو وشيك، مع لقطات تظهر الرسائل التى تم رشها على الدبابات والمدافع ذاتية الدفع وشاحنات الوقود وعربات الإمداد.

وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية، قالت الأبعاء الماضى، إنها تعرضت لهجوم إلكترونى "غير مسبوق"، مشيرة إلى أن المهاجمين نجحوا فى اكتشاف نقاط الضعف فى التعليمات البرمجية، وأنها استعانت بشبكات أمريكية فى انتظار حل مشكلة القرصنة الإلكترونية.

هذا وكانت كييف، قد أعلنت الثلاثاء الماضي أن موقع وزارة الدفاع الأوكرانية ومصرفيين حكوميين تعرضا لهجوم إلكترونى.

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