عاجل.. الغزو الروسى سيطال عدة مدن أوكرانية (تحذيرات أمريكية)

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وكالة بلومبيرج، أن واشنطن شاركت المعلومات الاستخباراتية مع الحلفاء بشأن الغزو الروسى. وأشارت بلومبيرج، إلى أن الغزو الروسى لأوكرانيا سيشمل مدن خاركيف وأوديسا وخيرسون.

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